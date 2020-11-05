السفارة التركية ببغداد تحذر من الانتساب لمدارس منظمة غولن الإرهابية

حذرت السفارة التركية في بغداد المواطنين العراقيين من مدارس منظمة غولن الإرهابية التي تنشط في مناطق مختلفة من البلاد ومن الدراسة فيها.

وقالت إدارة وقف المعارف التركي في بيان، إن السفارة التركية في بغداد أكدت بأن الطلاب الذين تخرجوا من مدارس غولن الإرهابية لن يتم قبولهم في الجامعات التركية، ولن يتمكنوا من الاستفادة من المنح الجامعية التي تقدمها تركيا للطلاب الأجانب.

وأضاف البيان أن السفارة جددت تأكيدها بأن مؤسسة وقف المعارف هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية فتح مدارس خارج البلاد باسم الجمهورية التركية، إلى جانب وزارة التربية والتعليم.

وأكدت السفارة أن خريجي مدارس وقف المعارف التركي يتمتعون بامتيازات عدة في تركيا، ولهم الأولوية في الحصول على المنح الدراسية.

يذكر أن مدارس وقف المعارف التركي في مدينة أربيل، تحتضن حاليا 750 طالبا عراقيا، وفي العاصمة بغداد ألف و100 طالب.

ويوجد في عموم العراق 44 مدرسة وجامعة واحدة تتبع لمنظمة غولن الإرهابية.