الفاتح تبدأ أعمال التنقيب في حقل "توركالي-1" في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية أن سفينة الفاتح بدأت أعمال التنقيب في حقل "توركالي-1" في البحر الأسود.

وأوضح الوزير فاتح دونماز في تغريدة على تويتر، الخميس، أن سفينة الفاتح بدأت فعلياً أعمال التنقيب بعد الانتهاء من الاستعدادت اللازمة للمهمة.

وأضاف أن أعمال التنقيب في الحقل المذكور ستستمر لمدة 75 يوما.

والاثنين الفائت، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وصول سفينة الفاتح إلى منطقة التنقيب المحددة لها "توركالي-1" في البحر الأسود.

وفي 20 تموز/يوليو الماضي، بدأت سفينة الفاتح أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.