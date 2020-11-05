بي كا كا الإرهابية تقتل 3 عمال طرق في هكاري

ارتفع عدد الشهداء في الهجوم المسلح الذي نفذه عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية على معدات صيانة الطرق في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، إلى 3 أشخاص.

جاء ذلك بحسب بيان صادر في وقت متأخر، مساء الأربعاء، عن ولاية هكاري، التي ذكرت أن الهجوم أسفر عن استشهاد عاملين آخرين أصيبا بالهجوم ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار البيان أن عاملًا كان قد استشهد في مكان الهجوم، بينما نقل اثنان آخران للمستشفى لتلقي العلاج مما لحق بهما من إصابات لكن باءت كافة محاولات إنقاذهما بالفشل.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت الولاية أن الإرهابيين استهدفوا بالصواريخ وبنادق بعيدة المدى معدات صيانة الطرق والعاملين، بين قاعدتين قريبتين من الحدود العراقية في منطقة "ديراجيك".

بدورها أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء، إطلاق القوات العسكرية عملية في المنطقة للقبض على الإرهابيين.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة تحييد 5 إرهابيين من عناصر المنظمة، عند منطقة حدودية بولاية هكّاري.