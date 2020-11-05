تشاوش أوغلو يبحث هاتفياً مع تتار آخر المستجدات في قبرص التركية

بحث وزير الخارجية مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية قضايا الجزيرة والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين مولود تشاوش أوغلو وأرسين تتار، بحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن تتار زوّد تشاوش أوغلو بآخر الفعاليات واللقاءات التي قام بها بشأن أزمة جزيرة قبرص.

والثلاثاء الفائت، التقى تتار مع زعيم إدارة قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، لأول مرة في اجتماع غير رسمي.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة جمهورية شمال قبرص، بعقد أول اجتماع مباشر غير رسمي بين تتار وأناستاسيادس، في مقر إقامة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية في قبرص إليزابيث سبيهار، بالعاصمة لفكوشا.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، تعهد غوتيريش، بأنه سيعمل مع زعيمي قبرص التركية والرومية والدول الضامنة لبحث إمكانية "عقد اجتماع غير رسمي للدول الخمس إضافة إلى الأمم المتحدة في مرحلة مناسبة".

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتخب أرسين تتار رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية بحصوله على 51.69 بالمئة من الأصوات، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.