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تشاوش أوغلو: علاقتنا مع الولايات المتحدة فوق الأحزاب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.11.2020 16:04
آخر تحديث في 06.11.2020 16:23
تشاوش أوغلو: علاقتنا مع الولايات المتحدة فوق الأحزاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة على أنها فوق الأحزاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التركي، الجمعة، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأكد أنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فإن بلاده ستتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة كما تتعامل مع أي دولة أخرى.

على صعيد آخر انتقد تشاوش أوغلو المطالبة بحذف قصة تنتقد وزيرا فرنسيا نشرتها مجلة باريسية واصفا ذلك بأنه "خير مثال لازدواجية المعايير".

كما أكد أن تركيا ضد أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية وترى أنها جرائم ضد الإنسانية.

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