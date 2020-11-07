أردوغان: وردتنا أنباء جيدة بشأن "قره باغ" والنصر قريب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه شعر بسعادة جراء سماعه أنباء جيدة بشأن إقليم "قره باغ" المحتل من قبل أرمينيا خلال حديثه السبت مع نظيره الإذربيجاني إلهام علييف.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته بالمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقال أردوغان: "تحدثت صباحا مع أخي علييف (رئيس أذربيجان)، وشعرت بالسعادة جراء سماعي أخبارا جيدة بخصوص قره باغ، والنصر يقترب إن شاء الله".

وأكد أن أذربيجان تستعيد أراضيها بعد أن بقيت 30 عاماً تحت الاحتلال الأرميني.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إننا نخوض اليوم نضالا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم تماما كما فعلنا قبل قرن عندما كانوا يسعون للقضاء على وجودنا في الأناضول".

وأضاف أن "من يشعر بالكراهية تجاهنا هم الظالمون والخونة ومن أفسدنا نظامهم المجحف الذي فرضوه منذ قرن".