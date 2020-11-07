اتفاقية جديدة حول النقل البري بين تركيا وروسيا

وقعت تركيا وروسيا اتفاقية جديدة تتعلق بالنقل البري لتحل محل الاتفاقية السارية منذ عام 1988 بين البلدين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مراسم نظمتها سفارة أنقرة لدى موسكو، الجمعة، بحضور السفير التركي محمد سامسار، ونائب وزير النقل الروسي أليكسي سيميونوف، وعدد من المسؤولين الأتراك والصحفيين الروس.

وأوضح السفير التركي سامسار في كلمته، أن الاتفاقية الجديدة ستحل مكان اتفاقية النقل البري الموقعة بين البلدين عام 1988.

وأعرب عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الجهود مستمرة للوصول إلى حجم التجارة المستهدف الذي حدده الرئيسان رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين والبالغ 100 مليار دولار.

بدوره، قال سيميونوف، إن النقل البري يعد جزءا مهما لتعزيز التبادل التجاري وزيادة نقل البضائع بين روسيا وتركيا، مؤكدا أن الاتفاقية ستدعم التجارة المتبادلة.