الخارجية التركية تدين التعامل غير الإنساني للشرطة الفرنسية تجاه 4 أطفال

أعرب نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، السبت، عن إدانته الشديدة لتوقيف واستجواب الشرطة الفرنسية 4 تلاميذ، على خلفية آرائهم بشأن الرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعاملتهم بشكل غير إنساني.

وتساءل قيران في تغريدة عبر تويتر، "أي إدارة دولة تسمح بدهم منازل أطفال بأعمار 10 أعوام، بالأسلحة ذات السبطانات الطويلة، واعتقالهم واستجوابهم لساعات عديدة؟".

وأضاف "ندين بشدة هذه المعاملة غير الإنسانية تجاه التلاميذ الأتراك في مدينة ألبرتفيل الفرنسية، ونتابع الموضوع عن كثب".

والخميس الماضي، دهمت الشرطة الفرنسية منازل 4 تلاميذ، 3 أتراك وجزائري، أعمارهم عشر سنوات، في مدينة ألبرتفيل، بسبب إجاباتهم عن أسئلة المعلمين حول الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة .

واقتادت الشرطة الأطفال المذعورين بعد انتزاعهم من أسرهم إلى مركز الشرطة واستجوبتهم لمدة 11 ساعة، إلى جانب استجواب أسرهم في المخفر أيضا.

وعاملت الشرطة الأطفال كـ"إرهابيين" خلال الدهم والاحتجاز في المخفر واستجوبتهم بشأن معتقداتهم.

كما وجهت الشرطة أسئلة سياسية لأسر التلاميذ حول الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب أردوغان، واستجوبتهم حول ارتداء الحجاب وعن معتقداتهم.