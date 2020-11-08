أردوغان: تركيا ستخرج من مرحلة الوباء أقوى بكثير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستخرج من مرحلة وباء فيروس كورونا وهي في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ودبلوماسيا".

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، خلال حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في ولاية قوجة إيلي، شمال غربي تركيا.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا زادت من قوة بنيتها التحتية الإنتاجية من خلال منشآتها الصناعية في وقت وصلت فيه دول كثيرة حول العالم إلى مرحلة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وشدّد على أن "القرن الحالي سيكون قرنا يسطع فيه نجم تركيا أكثر، ولتحقيق ذلك يتعين علينا جميعا أن ندرك مسؤولياتنا ونواصل الكفاح من أجل تركيا والأمة التركية دون الالتفات إلى أصحاب الآفاق الضيقة الذين لا يجيدون سوى غرس التشاؤم في نفوس الشعب".

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن مظاهر الانحراف والظلم انكشفت أكثر في المجتمعات الغربية وأصبحت أكثر وضوحا خلال فترة الوباء.

وبيّن أن مواطني الدول التي من المفترض أنها الأكثر تقدما في العالم لقوا مصرعهم أمام مرأى ومسمع السلطات المعنية لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأردف: "الدول الغربية تواجه مشاكل خطيرة ليس فقط من حيث النسيج الاجتماعي والسلام الاجتماعي بل أيضا من الناحية الاقتصادية".

وأوضح أن نظام الرفاه، الذي أنشئ على حساب أرواح ودماء وأموال المضطهدين والمظلومين في العالم قد بدأ يتصدع.

وختم بالقول إن سياسة معاداة الإسلام والأجانب التي تمسكت بها البلدان الغربية مؤخرا، لن تنقذها من هذا المأزق الذي وقعت فيه.