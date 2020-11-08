أردوغان مهنئا بتحرير شوشة الأذربيجانية: من صبر ظفر

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أذربيجان بتحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني، قائلا: "من صبر ظفر".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ".

وأضاف أردوغان أن فرحة الأذربيجانيين في تحرير أراضيهم المحتلة، هي فرحة بالنسبة لتركيا أيضا.

وأشار إلى أن تحرير مدينة شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذربيجانية الخاضعة للإحتلال.

وأوضح أردوغان أن مجموعة مينسك المعنية بحل الخلاف بين أذربيجان وأرمينيا، أهملت الأزمة القائمة في إقليم قره باغ لمدة 30 عاما، وأن الجيش الأذربيجاني هب لتحرير أراضيه بعد طول انتظار.

وتأسست مجموعة "مينسك"، التي تشارك في رئاستها كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، عام 1992 بهدف تشجيع أرمينيا وأذربيجان والتوسط بينهما من أجل إيجاد حل سلمي لقضية "قره باغ".

وأكد استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب أذربيجان قائلا: "عمليات التحرير التي بدأت بها القوات الأذربيجانية عقب الاعتداءات الأرمينية تتواصل بنجاح، وفرحة أذربيجان تعتبر فرحة لنا".

وفي وقت سابق الأحد أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في خطاب للشعب الأذربيجاني، إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منعه 28 عاما".

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مدن (بما فيها شوشة) و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.