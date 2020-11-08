تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره اليوناني "المحادثات الاستكشافية"

بحث وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، هاتفيا، سبل استئناف المحادثات الإستكشافية، بين البلدين.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن الوزيرين، تناولا كيفية إجراء المحادثات الاستكشافية، للجولة 61، المقبلة بين البلدين، دون تفاصيل.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن تشاووش أوغلو، توصله لاتفاق مع نظيره اليوناني ديندياس، بشأن إجراء محادثات استكشافية بين البلدين.

وأكّد تشاووش أوغلو، أن تركيا هي البلد الذي سيستضيف المحادثات، وستقدم المقترحات للجانب اليوناني من أجل تحديد المواعيد في هذا الصدد.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، وعقدت الجولة 60، مطلع مارس/ آذار 2016 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.