أردوغان: كفاح أذربيجان لن يتوقف حتى دحر الاحتلال الأرميني

قال الرئيس التركي إن كفاح أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة، لن يتوقف حتى دحر الاحتلال الأرميني عن كامل إقليم "قره باغ".

جاء ذلك في كلمة الاثنين خلال النسخة الثانية عشرة من مؤتمر السفراء الأتراك، المنعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث تطرق لملفات عدة.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بتحرير مدينة شوشة الأذربيجانية الإستراتيجية.

وقال : "زادت فرحتنا وآمالنا مع تحرير شوشة ولن تنزل راية الكفاح حتى انتهاء الاحتلال في قره باغ"

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس أردوغان عدم إمكانية استمرار النظام العالمي بوضعه الحالي.

ومضى قائلا: "لا يمكن استمرار النظام العالمي الراهن الذي يحمي القوي عوضا عن صاحب الحق والأقلية عوضا عن الأغلبية والغني عوضا عن الفقير".

كما تطرق إلى العلاقات التركية الأوروبية، فقال: "نتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من التجاهل الاستراتيجي الذي يبعد تركيا عنه".

وأضاف : "مكافحة الاسلاموفوبيا من مطالبنا وضمن مسؤولياتنا تجاه مواطنينا في الخارج".

وأردف: "لا يمكن أن نفهم كيف للإرهابيين الذين رحلتهم تركيا خارج حدودها أن يصولوا ويجولوا في الدول الغربية".

كما أعرب عن استيائه من الدعم الغربي الذي يلقاه تنظيم "ي ب ك" امتداد منظمة بي كا كا الإرهابية في سوريا.

وقال بهذا الخصوص: "من لم يبدوا أدنى حزن لاستشهاد العشرات من معلمينا على يد "بي كا كا" الإرهابية واستقبلوا قياديي "ي ب ك" على السجاد الأحمر في القصور، لا نقيم وزنا لتقييمهم مواقفنا" (في إشارة إلى فرنسا).