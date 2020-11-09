أردوغان يشارك في الافتتاح الرسمي لمؤتمر السفراء الـ 12 في أنقرة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستسعى جاهدة لتعزيز كفاءة المنظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال مشاركته في الافتتاح الرسمي لمؤتمر السفراء الـ 12، في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس: نرجو أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي في سياسته الذي يجعله يبتعد عن تركيا، بأسرع ما يمكن.

فيما أشار إلى أن كراهية الإسلام وكراهية الأجانب أصبحت تهديداً حقيقياً للمغتربين الأتراك في الخارج. وقد ازداد استهداف المساجد وغيرها من الأماكن التي يمتلكها المسلمون في هجمات ضد الإسلام.

وأكد أن التدخل التركي في ليبيا قد ساهم بشكل ملحوظ في التوصل إلى حل سياسي مستدام وانطلاق عملية السلام في البلاد.