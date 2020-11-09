تركيا.. أمهات "ديار بكر" تواصلن الاعتصام منذ 434 يوما

تواصل أمهات اعتصامهن أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" بولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا، للمطالبة باستعادة أبنائهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، حيث يتهمن الحزب بالتورط في تجنيدهم بصفوف المنظمة.



والاثنين، دخل اعتصام أمهات ديار بكر يومه الـ 434، حيث يعتصمن منذ 3 سبتمبر/أيلول 2019، ويحملن "الشعوب الديمقراطي" مسؤولية اختطاف أبنائهن واقتيادهم إلى معاقل المنظمة في الجبال.

وفي تصريح صحفي، قالت الأم "مولودة أوجداغ" إحدى الأمهات اللواتي يحملن صور أبنائهن، إنها مصممة على مواصلة الاعتصام أمام مبنى حزب "الشعوب الديمقراطي"، من أجل استعادة ابنها "رمضان".

وأضافت أن ولدها تم اقتياده من هذا المبنى إلى صفوف المنظمة الإرهابية، وأنها مازالت متشبثة بالأمل في عودته.

وناشدت أوجداغ ولدها الاستسلام لقوات الأمن قائلة، " يابني استسلم لقواتنا الأمنية، وعد إلى المنزل، فذلك المكان ليس مكانك".

من جهته قال محمد صديق جيفتجي، إنه يشارك في الاعتصام من أجل شقيقه، "رحيم" الذي انقطعت أخباره منذ 5 أعوام.

ودعا جيفتجي شقيقه لتسليم نفسه ، قائلا" تعال وسلم نفسك إلى الدولة يا أخي، انتظرك في ديار بكر".