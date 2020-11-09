تشاوش أوغلو وأقار يهنئان علييف بتحرير مدينة "شوشة"

قدم وفد تركي رفيع يضم وزيري الخارجية مولود تشاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار، للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التهاني بمناسبة تحرير مدينة "شوشة" الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني.

وضم الوفد أيضًا قائد القوات البرية التركية الجنرال أوميت دوندار، وقد التقى علييف، الأحد، في قصر الرئاسة الأذربيجانية بالعاصمة باكو.

وأعرب تشاوش أوغلو في كلمة خلال اللقاء عن سعادته حيال زيارة باكو والوقوف إلى جانب أذربيجان دائما.

وأضاف: "اليوم نشعر بسعادة كبيرة على وجه الخصوص، لأن الجيش الأذربيجاني البطل تمكن بقيادة قائده الأعلى متمثلا بحضرتكم من استعادة السيطرة على مدينة شوشة العريقة من المحتل الأرميني".

كما هنأ الوزير الشعب الأذربيجاني الشقيق الذي ساند جيشه وقيادته وصمد رغم الهجمات الصاروخية التي أطلقتها أرمينيا على منازله.

وأبلغ تشاوش أوغلو علييف تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جهته، أشاد وزير الدفاع خلوصي أقار، بعلاقات الأخوة القائمة بين تركيا وأذربيجان انطلاقا من مبدأ "دولتان وشعب واحد".

وشدّد أقار على أن تركيا تدعم حتى النهاية الكفاح الذي تخوضه شقيقتها أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عامًا من قبل أرمينيا.

وقال إن الجيش الأذربيجاني أظهر للعالم أجمع امتلاكه العزيمة والحزم لتحرير أراضيه المحتلة وتحقيق النصر بمفرده.

وشارك في اللقاء من الجانب الأذربيجاني، وزيرا الخارجية جيهون بيراموف، والدفاع الجنرال زاكير حسنوف.

والأحد، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في خطاب للشعب الأذربيجاني، إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منعه 28 عاما".