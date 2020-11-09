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رئيس المركزي التركي: سنستخدم جميع الأدوات لتحقيق استقرار الأسعار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.11.2020 10:04
رئيس البنك المركزي، ناجي آغبال. 2016 رويترز رئيس البنك المركزي، ناجي آغبال. 2016 (رويترز)

أكد رئيس البنك المركزي الذي تم تعيينه مؤخراً، ناجي آغبال، عزمه مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقال آغبال في بيان، الاثنين: "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم".

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

وأوضح أنه يتم مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات عن كثب حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشار بهذا الخصوص إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي سيتم تشكيلها.

يشار أنه صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

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