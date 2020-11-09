نمو صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية

حققت صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية 5.9 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 6.8 بالمئة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد مصدّري منطقة وسط الأناضول، صدّرت تركيا 7.7 مليون طن من الحبوب، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وبهذا يصبح قطاع الحبوب والبقوليات، ثالث القطاعات التركية الأكثر تصديراً لمنتجاتها إلى الخارج.

وتصدر القمح، أكثر المنتجات تصديراً في هذا القطاع، حيث بلغت عائدات تصديرها 798.6 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة.