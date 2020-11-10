أردوغان: تركيا ستصبح ضمن أقوى عشرة اقتصادات في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستنجح في دخول مصاف الدول العشرة الأولى عالميًا في الاقتصاد.

جاء ذلك في كلمة فعالية أقيمت بمناسبة ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعرضت لحصار دنيء لأنها واصلت بقوة حرب الاستقلال التي بدأتها قبل قرن.

وأضاف: "سننجح في الدخول إلى مصاف الدول العشر الأولى عالميًا في الاقتصاد وستكون هذه أعظم هدية لأتاتورك".

ولفت إلى أن تركيا تخوض كفاحًا تاريخيًا ضد الراغبين في جعلها أسيرة للامتيازات (الأجنبية) الحديثة عبر أغلال الفائدة وسعر الصرف والتضخم.

وأكد الرئيس التركي أنه لا يمكن لأحد أن يخرج ويقول إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تعطي تقييماتها وفق معايير موضوعية.

وشدد أن من يستهدفون الاقتصاد التركي هدفهم "قتل الناطور وليس أكل العنب".

وأردف: "يشهد الله أننا كنا مخلصين دائمًا عندما قلنا إن الأذان لن يسكت والعلم لن ينكس والأمة لن تقسم والوطن لن يتجزأ، وبلادنا ستكبر ودولتنا ستقوى".