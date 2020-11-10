أنقرة تهنئ سكوبيه لدخولها منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود

هنأت وزارة الخارجية التركية جمهورية شمال مقدونيا بمناسبة انضمامها لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC).

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وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن شمال مقدونيا أصبحت العضو الـ13 في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود اعتبارا من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضافت "نحن سعداء بهذا الأمر ونهنئ شمال مقدونيا لانضمامها لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود".

وأشارت إلى أن مشاركة شمال مقدونيا في المنظمة ستساهم في زيادة إمكانيات وقدرات المنظمة في مجالات التعاون الإقليمي.

وأعربت عن ثقتها في أن العلاقات المتجذرة مع سكوبيه وهي أحد العناصر الفاعلة المهمة لاستقرار البلقان، ستكتسب بعدا جديدا تحت سقف منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

يشار إلى أن المنظمة تضم في عضويتها ست دول مطلة على البحر الأسود، هي تركيا وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا إلى جانب ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان واليونان ومولدافيا وصربيا، وشمال مقدونيا.