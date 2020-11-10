الخارجية التركية تهنئ أذربيجان بالنصر في إقليم "قره باغ"

هنأ وزير الخارجية التركي أذربيجان بانتصارها في إقليم "قره باغ" واستعادتها أراضيها المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أذربيجان وأرمينيا الذي ينص على استعادة الأولى 3 محافظات من الإقليم المحتل.

وأوضح تشاوش أوغلو أن أذربيجان حققت مكسبا مهما في ميدان المعركة وعلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: "أهنئ بهذا النجاح المبارك، سنظل قلبا واحدا وشعبا واحدا مع أشقائنا الأذربيجانيين".

كما أجرى تشاوش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، لتهنئته والشعب الأذربيجاني بالانتصار في "قره باغ".

بدوره، أعرب بيراموف عن امتنانه للشعب التركي لوقوفه إلى جانب أذربيجان في السراء والضراء.

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل الطرفين الأذربيجاني والأرميني لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ" اعتبارا من الساعة 00:00 بتوقيت أنقرة من الثلاثاء، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الاتفاق بمثابة نصر لبلاده وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرهًا.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر الجاري وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر المقبل.

بدوره علّق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع عليه" و"القرار الذي اتخذته يستند لتقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".