تركيا تحيي الذكرى الـ82 لرحيل مؤسس الجمهورية أتاتورك

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم إحياء الذكرى الـ82 لرحيل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وحضر المراسم التي أقيمت صباح الثلاثاء، عند ضريح أتاتورك، أعضاء الحكومة ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، ورئيسة حزب "إيي" المعارض مرال أقشنر، ورؤساء الأجهزة القضائية العليا، وقادة الجيش، وممثلو أحزاب سياسية وغيرهم من المسؤوليين والمعنيين.

ووضع الرئيس أردوغان إكليلا من الزهور الحمراء والبيضاء على شكل العلم التركي، على ضريح أتاتورك.

كما وقف الحضور دقيقة صمت عند الساعة 09.05 وهي اللحظة التي توفي فيها أتاتورك قبل 82 عاما، وثم عزف النشيد الوطني.

ودون الرئيس أردوغان عبارات في الدفتر الخاص بالضريح، ترحم فيها على مؤسس الجمهورية، قائد حرب الاستقلال، أتاتورك.

وأضاف "نحيي الذكرى الـ82 لرحيل مصطفى كمال أتاتورك القائد العام لحرب الاستقلال ومؤسس جمهوريتنا ورئيسنا الأول".

وأردف "سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل أن تعيش جمهوريتنا التي تركها أمانة في أعناقنا، إلى الأبد، وتطويرها وتقويتها، فلتهنأ روحه".

وعقب المراسم الرسمية، افتتحت أبواب الضريح أمام الجماهير للزيارة.

ويعم الصمت كافة أرجاء تركيا وتتوقف الحركة لمدة دقيقة واحدة مع حلول الذكرى في تمام الساعة 09:05 من 10 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.



وولد مصطفى كمال أتاتورك في 19 مايو/ أيار 1881، في مدينة سيلانيك الواقعة اليوم شرقي اليونان، وتوفي 10 نوفمبر / تشرين الثاني 1938 في إسطنبول، ويعد مؤسسا لوكالة الأناضول في 6 أبريل /نيسان 1920.