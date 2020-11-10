القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا.. تعيين الوزير السابق "لطفي إلوان" وزيراً للخزانة والمالية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.11.2020 10:10
وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يقضي بتعيين الوزير السابق "لطفي إلوان" وزيراً للخزانة والمالية خلفاً لبراءت ألبيرق الذي قدم استقالته في وقت سابق.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية منتصف ليل الثلاثاء: "تم تعيين لطفي إلوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها".

والاثنين، أعلنت الرئاسة التركية أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به الوزير براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي إلوان (مواليد 1962) عديدا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تواصل أمهات اعتصامهن أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" بولاية دياربكر...
مختارات