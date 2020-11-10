تركيا.. تعيين الوزير السابق "لطفي إلوان" وزيراً للخزانة والمالية

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يقضي بتعيين الوزير السابق "لطفي إلوان" وزيراً للخزانة والمالية خلفاً لبراءت ألبيرق الذي قدم استقالته في وقت سابق.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية منتصف ليل الثلاثاء: "تم تعيين لطفي إلوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها".

والاثنين، أعلنت الرئاسة التركية أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به الوزير براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي إلوان (مواليد 1962) عديدا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.