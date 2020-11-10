تشاوش أوغلو: سنواصل المباحثات حول متابعة اتفاق "قره باغ"

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنهم سيواصلون المباحثات حول كيفية مراقبة ومتابعة الاتفاق المتعلق بـ"قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا.

وأفاد تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القرغيزي رسلان قزاقباييف، الثلاثاء، أنهم سيقفون إلى جانب أذربيجان دائما.





وأضاف: "تحرير "قره باغ" بعد 30 عاما نجاح وانتصار عظيم لأذربيجان".

على صعيد آخر، قال تشاوش أوغلو إن أعضاء تنظيم "غولن" الإرهابي كانوا أول من ظهروا في الأحداث التي تلت الانتخابات القرغيزية، لافتا إلى أن الشعب خرج عليهم في الساحات.

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا يدركون خطر تنظيم "غولن" الإرهابي، معربا عن سعادته برؤيتهم هذه الحقيقة.