وزير الدفاع التركي: سنواصل الوقوف بجانب أذربيجان حتى استعادة كل أراضيها

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستظل إلى جانب أذربيجان حتى استعادة جميع أراضيها المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عبر "تويتر"، الثلاثاء، تعليقًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أذربيجان وأرمينيا، والذي ينص على استعادة الأولى السيطرة على 3 محافظات.

وقال أقار: "سنظل مع أشقائنا الأذربيجانيين على قلب رجل واحد حتى استعادة جميع الأراضي المحتلة".

وهنأ الوزير أذربيجان قائلا: "نهنئ انتصار أشقائنا الأذربيجانيين الذين أنهوا بكفاحهم العادل الصراع في قره باغ".

وأضاف أن باكو استعادت أراضيها المحتلة منذ 30 عاما بكفاحها وعزمها، وأنهت الهجمات الأرمينية الهمجية ضد المدنيين.

وشدد على استمرار وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان خلال عملية الوفاء بشروط الاتفاق من وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الأراضي المحتلة إلى أذربيجان، وتوفير الهدوء والسلام في المنطقة.

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ اعتبارا من الساعة 00:00 بتوقيت أنقرة من يوم الثلاثاء، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنّ الاتفاق نصر لبلاده وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرهًا.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر الجاري وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر المقبل.

بدوره علق باشينيان على الاتفاق بقوله "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع عليه" و"القرار الذي اتخذته يستند لتقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".