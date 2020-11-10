وزير خارجية قرغيزيا: علاقاتنا مع تركيا ستكتسب زخماً كبيراً

قال وزير خارجية قرغيزيا، رسلان قزاقباييف، إن علاقات بلاده مع تركيا ستكتسب زخما كبيرا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده قزاقباييف الثلاثاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وقال قزاقباييف إنه عقد مباحثات مع نظيره تشاووش أوغلو ضمن أجواء من الصداقة والأخوة، وناقشا الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها وتعميقها.

وأضاف أنهم سيبذلون جهوداً كبيرة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى مليار دولار.

وتابع: "لدينا إيمان كامل بأن علاقات وروابط الصداقة والأخوة بين البلدين، وتعاوننا القائم في شتى المجالات، ستكتسب زخما كبيرا في المرحلة المقبلة".

ويتواجد قزاقباييف حاليا في أنقرة، في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركي.