أردوغان: تركيا ستشارك مع روسيا في قوة حفظ السلام في قره باغ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستشارك في فوة حفظ السلام مع روسيا لمراقبة تطبيق الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تسليم أراضي أذربيجان المحتلة والأجزاء غير المحررة من "قره باغ" للجيش الأذربيجاني، إضافة إلى عودة المهجرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ولفت إلى أنه سيتم فتح طريق بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا وهانكنت في قره باغ.