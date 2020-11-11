أردوغان ناعيًا عريقات.."جهوده ستُذكر دائما بالتقدير"

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء، برقية تعزية من نظيره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات (65 عاما)، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا".

وقال الرئيس أردوغان، في برقيته: "تلقيت، وببالغ الحزن، نبأ وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "الراحل بذل جهودا مكثفة من أجل القضية الفلسطينية ولتحقيق السلام، وهذه الجهود ستُذكر دائما بالتقدير والشكر".

وأعرب الرئيس أردوغان، باسمه وباسم الشعب التركي، عن خالص العزاء والمواساة، راجيا الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، في وقت سابق الثلاثاء، وفاة عريقات بعد تشخيص إصابته بـ"كورونا"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقبل إصابته بالفيروس، أصيب عريقات بمرض نادر استدعى زراعة رئتين له، في عملية جراحية بالولايات المتحدة، عام 2017.

كما قدم وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، تعازيه إلى الشعب الفلسطيني في وفاة عريقات.

وقال تشاوش أوغلو، عبر "تويتر": "تلقيت بحزن نبأ وفاة السياسي والدبلوماسي صائب عريقات، الذي كرس حياته في النضال من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وتلقى عباس اتصالات هاتفية وبرقيات تعازٍ من زعماء وقادة ومسؤولين من أنحاء العالم، أشادوا فيها بمناقب عريقات ودوره في خدمة القضية الفلسطينية.