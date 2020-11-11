تركيا وقيرغيزستان توقعان اتفاقاً لبناء مدارس مؤسسة معارف

وقعت تركيا وقرغيزستان يوم الثلاثاء اتفاقية لفتح مدارس مؤسسة معارف في الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بين وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو ونظيره القرغيزي رسلان كازاك باييف في العاصمة أنقرة، حيث أكد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة معارف التي تأسست في 17 يونيو 2016 ، بدأت أنشطتها رسمياً بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها جماعة "غولن" الإرهابية.

وقامت مؤسسة معارف بتولي إدارة المدارس التي كانت تديرها منظمة غولن الإرهابية سابقاً، والمعروفة بشبكتها الدولية من المؤسسات.

ومن الأهداف الأخرى لمؤسسة معارف أيضاً إنشاء مدارس تركية خارج البلاد حيث تنشط حالياً في 43 دولة مع 332 مدرسة وبيت طلاب، وتتولى إدارة الكثير من المراكز التعليمية من المدارس البسيطة إلى الجامعات، وهي تلبي احتياجات 38.846 طالباً حول العالم.