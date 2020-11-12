أردوغان ورئيس وزراء أستراليا يبحثان العلاقات الثنائية والتقارب بين البلدين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس بناء على طلب موريسون، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وموريسون تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية.

وأضاف البيان أن أردوغان أبلغ موريسون بأن تركيا تعتبر استراليا شريكا هاما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار أردوغان إلى تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه العديد من المسائل الاقليمية والدولية.