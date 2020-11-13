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أردوغان: بدأنا عهد إصلاحات اقتصادية جديدة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 13.11.2020 16:56
آخر تحديث في 13.11.2020 16:58
أردوغان: بدأنا عهد إصلاحات اقتصادية جديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته أطلقت عهد إصلاحات اقتصادية جديدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، الجمعة، في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وأوضح أردوغان أنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف.

وقال: "بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين".

وأردف: "بإذن الله سنصل إلى أهدافنا عبر بناء سياساتنا الاقتصادية على 3 ركائز هي: استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي"

وأضاف: "شهدنا حركة إيجابية ظاهرة للعيان في الأسواق، مع الإعلان عن ركائز المرحلة الاقتصادية الجديدة".

وأكد أن أولوية الحكومة خفض التضخم بأسرع وقت إلى رقم من خانة واحدة، ثم إلى المستويات المحددة في برنامجها على المدى المتوسط.

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