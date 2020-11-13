تركيا وكوبا توقعان اتفاقية تجارية لتحسين الأنشطة البحرية

وقعت تركيا وكوبا اتفاقية تجارية من شأنها زيادة التعاون في المجال البحري والحد من البيروقراطية.

وذكرت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في بيان، أن نائب وزير النقل والبنية التحتية سليم دوران، والسفير الكوبي لدى تركيا، لويس آلبرتو أموروس نونيز، ألتقيا الجمعة في مقر الوزارة بأنقرة.

وأوضح البيان أن الجانبين وقعا خلال اللقاء على اتفاقية بحرية للتعاون في مجالات عدة أبرزها: النقل البحري، وإدارة الأسطول، وبناء الموانئ وصيانته، وتدريب البحارة، وبناء السفن وصيانتها، وحماية الشواطئ والبيئة، وإزالة العقبات أمام التجارة، وتبادل الخبرات والبحرية، وغيرها من القضايا البحرية.

وتنص الاتفاقية على الحد من البيروقراطية بين البلدين، وتطبيق الطرفين نفس المعاملة على سفن الدول الأخرى في الحوادث البحرية، وتزويد البحارة بمختلف التسهيلات.

ومن المنتظر أن تعمل الاتفاقية على تحسين الأنشطة البحرية بين البلدين، وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتهيئة الأرضية لفرص استثمارية جديدة، وزيادة حجم التجارة البحرية.

وتهدف الاتفاقية أيضا لإنشاء آليات تعاون أخرى بما في ذلك إنشاء منصة لحل المشاكل في المجال البحري من خلال المفاوضات.