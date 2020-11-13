خطة تركية لزراعة 10 آلاف شجرة في منطقة عملية "نبع السلام"

في إطار حملة تشجير أطلقاها في منطقة عملية "نبع السلام"، قام مركز التنسيق ومديرية الغابات التابعين لولاية شانلي أورفة التركية، بزرع 600 شجرة في منطقتي "تل أبيض" و"رأس العين" شمالي سوريا.

وذكر مراسل الأناضول أن فرق مركز التنسيق ومديرية الغابات زرعت 600 من أشجار النخيل و السرو في "تل أبيض" و"رأس العين" الواقعتين ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وشارك في مراسم زرع الأشجار والي شانلي أورفة، عبد الله أرين، ونائبه أوغزخان أردي أتاق، ورئيس المجلس المحلي لـ"تل أبيض"، وائل حمدو.

وتهدف حملة تشجير منطقة عملية "نبع السلام"، لزراعة 10 آلاف شجرة نخلة وسرو ودلب وميليا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.