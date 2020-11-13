رئيس إقليم "كشمير": تركيا برزت كمركز أمل للعالم الإسلامي

قال رئيس إقليم "أزاد وكشمير" الخاضع لسيطرة باكستان، سردار مسعود خان، إن تركيا برزت كمركز أمل للعالم الإسلامي وإن رئيسها رجب طيب أردوغان صعد كرمز للنهضة الإسلامية.

وأضاف خلال كلمة في فعالية طلابية، الجمعة، أن تركيا لم تتوان عن مد يد العون خلال كل فترة صعبة يمر بها الشعب الباكستاني والكشميري.

فيما أكد أن تركيا أول دولة ترسل مساعدات إلى باكستان إثر زلزال عام 2005 وكارثة السيول في عام 2010.

ورحب مسعود خان بالموقف المبدئي للحكومة التركية من القضية الكشميرية وحق الشعب الكشميري في تقرير مصيره.

وأشار أن أردوغان خلال كلمته بالبرلمان الباكستاني وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أدان الاجراءات غير القانونية للهند في إقليم كشمير وأعلن دعمه بشكل صريح لنضال الشعب الكشميري من أجل نيل حريته.

يشار أن الحكومة الهندية ألغت في 5 أغسطس/ آب 2019، المادة الـ 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة.