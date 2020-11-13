سفينة التنقيب التركية "القانوني" تبحر إلى البحر الأسود في مهمة تنقيب

أعلن وزير الطاقة أن سفينة التنقيب التركية الثالثة "القانوني" في طريقها إلى البحر الأسود في مهمة تنقيب.

وقال فاتح دونماز في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مراسم إبحار سفينة القانوني من ميناء حيدر باشا بإسطنبول، إنهم توصلوا لنتائج واعدة من أعمال الحفر في حقل "سلجوقلو-1" بالبحر المتوسط.

وأوضح أنه "تم التوصل إلى عمق ألفين و600 متر في أعمال التنقيب بحقل "توركالي-1" بالبحر الأسود".

وأشار الوزير أن سفينة "القانوني" ستتوجه إلى ميناء "فيليوس" على البحر الأسود، وستبدأ أعمال التنقيب في حقل صقاريا خلال الأشهر الأولى من عام 2021.

وذكر بأن سفينة "الفاتح" بدأت بأعمال التنقيب في موقع "توركالي-1" بحقل صقاريا، ووصلوا إلى عمق ألفين و600 متر.

وأكد أن تركيا لم تُوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، لافتا إلى أن سفينة "ياووز" أكملت أعمال التنقيب في بئر "سلجوقلو-1" بعد وصولها إلى 6 آلاف متر.

وأردف: "حصلنا على نتائج واعدة من أعمالنا في المنطقة، وبإذن الله سيكون لنا أعمال تنقيب جديدة بالقرب من هذه المنطقة".

على صعيد متصل، لفت دونماز إلى أن سفينة أوروتش رئيس، جمعت بيانات ثنائية الأبعاد تصل لـ 6 آلاف و822 كيلو مترا، من موقع "دمره-1" قبالة سواحل ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وذكر أن سفينة "برباروس" تواصل دراساتها السيزمية ثلاثية الأبعاد في موقع "غوزال يورت الغربية-1" قبالة سواحل قبرص.



واستطرد: "حتى اليوم تم إجراء مسح مفصل لـ 195 ألفا و525 كم2".

وانضمت سفينة "القانوني" إلى صفوف مؤسسة البترول التركية مطلع العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد السفن التركية المخصصة للتنقيب إلى 3 سفن.

و17 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

وفي 20 تموز/يوليو الماضي، بدأت سفينة "الفاتح" التركية، أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.