وفد روسي ينهي في أنقرة جولة أولى من المباحثات حول الملف السوري

احتضنت أنقرة، الجمعة، محادثات تركية - روسية رفيعة المستوى تناولت مستجدات الملف السوري.

وذكرت مصادر دبلوماسية، للأناضول، أن الجانب التركي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال. فيما ترأس الجانب الروسي ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص إلى سوريا.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تناولت المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومسار أستانة، والأوضاع الميدانية بمحافظة إدلب، في إطار عمل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.

كما ناقش الجانبان، ملف اللاجئين السوريين، وأوضاع النازحين داخل البلاد، فضلا عن أنشطة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن المحادثات بين الجانبين ستستمر غدا السبت.

وجاء في البيان: "انتهت اليوم، جولة المباحثات الفنية بين الجانبين في وزارة الدفاع والتي تناولت الأعمال المزمع تنفيذها بعد وقف إطلاق النار في قره باغ، والوضع في سوريا وخاصة إدلب. ستتواصل المباحثات غدا".