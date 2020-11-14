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الرئيس أردوغان يجري زيارة رسمية إلى جمهورية شمال قبرص التركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.11.2020 23:02
آخر تحديث في 15.11.2020 04:19
الرئيس أردوغان يجري زيارة رسمية إلى جمهورية شمال قبرص التركية

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، زيارة رسمية إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان السبت، أن زيارة الرئيس أردوغان تأتي تلبية لدعوة نظيره في شمال قبرص أرسين تتار.

وأوضح البيان أن أردوغان سيشارك، ضمن زيارته، في مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 37 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن أردوغان وتتار سيبحثان سبل تمتين علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، ويتبادلان وجهات النظر حول قضية قبرص ومستجدات شرقي المتوسط.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يشارك أردوغان في مراسم افتتاح مستشفى الطوارئ بالعاصمة لفكوشا.

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