تواصل المباحثات التركية الروسية لتأسيس مركز مراقبة بـقره باغ

قالت وزارة الدفاع التركية إن المباحثات مع الوفد الروسي حول تأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني، مستمرة السبت، في أنقرة، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الاحتلال الأرميني لقره باغ انتهى باتفاق وقف إطلاق النار، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأردفت أن تركيا وروسيا توصلتا لاتفاق في 11 نوفمبر لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، لافتة أن المباحثات بين البلدين مستمرة لتحديد شكل المركز.

وأوضحت أن الجانبين التركي والروسي، عقدا أول اجتماع في مقر وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، وأنه من المزمع عقد الاجتماع الثاني، السبت.

وأكدت على ضرورة التزام أرمينيا بتطبيق شروط الاتفاق، وانسحابها من بقية الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وشددت على متابعتها الوضع في قره باغ عن كثب، وعدم سماحها بتقديم أية تنازلات، معربة عن استعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم لأذربيجان عند اللزوم.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

كما ينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

- وزير الدفاع التركي سيلتقي نظيره الليبي

في سياق منفصل، جددت وزارة الدفاع التركية التأكيد على سعيها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتة إلى متابعتها جهود الحل السياسي في هذا الشأن عن كثب.

وأوضحت أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سيلتقي السبت نظيره الليبي صلاح الدين النمروش (لم تحدد مكان اللقاء).