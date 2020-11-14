رئيس جمهورية شمال قبرص التركية يعقد اجتماعاً مع تشاوش أوغلو

عقد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، السبت، اجتماعا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقر الرئاسة بالعاصمة لفكوشا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، أن الرئيس تتار التقى تشاوش أوغلو الذي وصل إلى قبرص أمس للمشاركة في مراسم عيد الجمهورية الذي يصادف 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف البيان أن اللقاء جرى في الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (تغ+3)، ومن ثم انتقلا إلى اجتماع على مستوى الوفود.

وفي سياق متصل قال تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه بتويتر: "ناقشنا الخطوات التي سنتخذها معًا في الفترة القادمة، وحدتنا لا تتزعزع على صعيد الخطاب والعمل بخصوص قضيتنا الوطنية".