مشتبه به في تفجير إرهابي في مدينة الباب السورية في قبضة الأمن

ألقت قوات الأمن التركي القبض على مسلح من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، يشتبه بضلوعه في تفجير إرهابي بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، وفق ما أعلنت ولاية غازي عنتاب التركية، الجمعة.

وذكرت الولاية في بيان، أنه تم القبض على المدعو "رحمو الحسين"، المشتبه بمسؤوليته عن تفجير وقع الثلاثاء قرب "مسجد العمر" في مدينة الباب.

وأشار البيان أن الجهات المختصة باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة بحق المشتبه.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.