أردوغان يصل شمال قبرص التركية في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا.

وتأتي زيارة أردوغان الرسمية إلى لفكوشا، تلبية لدعوة نظيره القبرصي التركي أرسين تتار.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان في مطار أرجان الدولي، نظيره أرسين تتار ومسؤولون آخرون.

وسيشارك أردوغان في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ37 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

وإلى جانب مشاركته في مراسم إحياء ذكرى التأسيس، سيبحث أردوغان مع نظيره تتار المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان في افتتاح مستشفى الطوارئ في جمهورية شمال قبرص التركية.

ويرافق أردوغان في زيارته الرسمية عقيلته أمينة أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.