الدفاع التركية: مصير التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا الدفن

أصدرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، بياناً شديد اللهجة تؤكد فيه عزمها على القضاء على الإرهابيين وعلى أحلامهم شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في البيان إنّ نهاية الإرهابيين شمالي سوريا وعلى رأسهم عناصر "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، ستكون الدفن مع أحلامهم في حُفرهم.

وأضافت أن القوات المسلحة التركية عازمة وقادرة على هدم أحلام التنظيمات الإرهابية، عميلة الإمبريالية، في شمالي سوريا.

وتابعت أن "نهاية جميع الإرهابيين، بصغيرهم وكبيرهم، قتلة أشقائنا السوريين، ستكون الدفن مع أحلامهم، في الحُفر التي حفروها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، خلال محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

كما تمكنت القوات الخاصة من تحييد اثنين آخرَين كانا يستعدان لشن هجوم في منطقة عملية "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.