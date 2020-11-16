تشاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني يبحثان هاتفيا التطورات في "قره باغ"

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، تطورات الأوضاع في إقليم "قره باغ".

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن تشاوش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع بيراموف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات في إقليم "قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن إثرها من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.