عمليتان ضد ب ي د/بي كا كا الإرهابي في جنوب تركيا وشمال سوريا

أعلنت قوات الأمن التركية توقيف مشتبهين بهما في عملية ضد تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأفادت قيادة قوات الدرك في بيان، الاثنين، إن فرقها تواصل مع فرق مكافحة الإرهاب جهودها لمنع أنشطة التنظيم الإرهابي المسلح.

وأوضحت أن عنصرين من عناصر "ب ي د / بي كا كا"، أحدهما رجل يحمل صفة ما يسمى المستشار العام للأمن في مدينة منبج السورية، والأخرى امرأة تعمل كمنسق إعلامي وتنشط في وحدات الأمن المسلحة للتنظيم الإرهابي في منبج، دخلا مرسين بطرق غير قانونية.

وذكرت أن فرقها تمكنت من إلقاء القبض عليهما عبر عملية نفذتها على عنوان إقامتهما، وصادرت من المنزل مواد رقمية كثيرة كانت بحوزتهما.

وانطلقت الاجراءات القضائية بحق الموقوفين بتهمة" الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".

على سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة عبر "تويتر"، إن القوات الخاصة حيدت 6 إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيهما.

وأشارت إلى أنها لن تسمح لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بزعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة.