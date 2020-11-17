أردوغان: العالم سيقبل بقبرص التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن مرحلة جديدة بدأت ستفضي إلى الإقرار بواقع جمهورية شمال قبرص التركية في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان: "أؤمن بأننا شرعنا في مرحلة ستفضي إلى الإقرار بواقع جمهورية شمال قبرص التركية بالمنطقة والعالم أجمع".

وأضاف: "زيارتنا إلى منطقة مرعش بشمال قبرص التركية، تعكس إصرارنا على اتخاذ الخطوات اللازمة لإحياء المنطقة".

وتابع: "من يرون زيارتنا إلى منطقة مرعش مجرد نزهة لم يستوعبوا رسائلنا".

وأكد أنه "بسبب تعنت قبرص الرومية واليونان، نحينا جانبا بعض القضايا لعدم جدوى الحديث فيها، وشمرنا عن سواعدنا لبناء مستقبل جديد في المنطقة".

وأشار أردوغان إلى أهمية زيارته لقبرص التركية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقب إجرائها انتخابات رئاسية قبل نحو شهر.

وشدد على أن الزيارة تحمل رسائل مهمة لكلا البلدين، معربا عن بالغ شكره للقبارصة الأتراك جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به.

ولفت إلى أن بقاء منطقة "مرعش" مغلقة كل هذه السنوات، يعد مؤشرا على صدق وحسن نية الجانب القبرصي التركي، إلا أن الإدارة الرومية لم تظهر نفس النوايا طوال الفترة الماضية.

وأردف أردوغان، أن إدارة قبرص التركية قررت قبل فترة قصيرة إعادة فتح القسم الساحلي من منطقة مرعش، معربا عن دعم أنقرة لهذه الخطوة الشجاعة.

وأوضح أنه تم خلال 15 يوما من الافتتاح، إنشاء الكثير من المرافق الأساسية في المنطقة، من طرقات ومسارات خاصة للدراجات الهوائية، وإصلاح الأرصفة، وافتتاح حدائق للأطفال، والمحلات.

وبيّن أن "من يجهل القضية القبرصية، ولا يدرك مدى الأهمية الاستراتيجية لإعادة فتح منطقة مرعش، ولم يفهم الرسائل من زيارتنا، فمن الطبيعي أن ينظر إلى زيارتنا إلى مرعش على أنها مجرد نزهة فقط".