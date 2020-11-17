أردوغان يعلن عن تدابير جديدة في تركيا للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تدابير جديدة للجد من انتشار فيروس كورونا بسبب ارتفاع عدد الإصابات مجدداً في البلاد.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مع أعضاء الحكومة، أن التدابير الجديدة تشمل تطبيق حظر تجوال جزئي في عطلات نهاية الأسبوع بحيث يسمح بالخروج إلى الشارع فيما بين الساعة العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساء.

كما شملت التدابير الجديدة إغلاق دور السينما إلى نهاية العام.

وشملت التدابير أيضاً تحديد ساعات عمل المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء.

كما سيتم فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون الـ 20.

وأعلن أردوغان أن كافة المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية