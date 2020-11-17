استشهاد جندي في عملية ضد بي كا كا الإرهابية بولاية هكاري

استشهد جندي في عملية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية على الحدود مع العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن الرقيب "عبد الرحمن طوبوكسوز" استشهد بنيران الإرهابيين، خلال عملية في منطقة جوقورجا بولاية هكاري، عند الشريط الحدودي، جنوب شرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.