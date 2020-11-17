اعترافات إرهابي: الأمريكان يدربون عناصر بي كا كا في سوريا

اعترف إرهابي عضو في منظمة "بي كا كا"، قُبض عليه صباح أمس الاثنين في عملية في مدينة الباب شمالي سوريا، بتلقيه تدريبات لمدة شهر مع ما يقرب من 500 إرهابي على يد 5 أمريكيين.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، الثلاثاء، تحركت القوات الأمنية في المنطقة تلقيها معلومات استخبارية تفيد بأن الإرهابي محمود حميد، العضو في تنظيم "ك ج ك / بي كا كا-ب ي د / بي كا كا"، سيزور أقرباءه في مدينة الباب.

وتمكنت إثر عمل استخباراتي من القبض عليه بعملية نفذت حوالي الساعة 06.30 على منزل شقيقته الواقع في مركز المدينة.

التحق بالمنظمة في سن الـ 16:

وقال الإرهابي في إفاداته، إنه نزح مع عائلته من الباب، التي كان يحتلها "داعش" في صيف عام 2015، إلى مدينة منبج حيث انضم لصفوف تنظيم "ب ي د / بي كا كا" وانتقل إلى مدينة عين العرب.

تلقينا تدريبات على الأسلحة من 5 عسكريين أمريكيين:

وأوضح أنه تلقى مع ما يقرب من 500 إرهابي تدريبات لمدة شهر من 5 عسكريين أمريكيين داخل ما يسمى معسكر تدريب يتبع للتنظيم في مدينة عين العرب.

وأشار إلى أنه نفذ عقبها أنشطة استخباراتية لصالح التنظيم الإرهابي في مدينة منبج.

وأُلقي القبض على الإرهابي بناء على تعليمات من النيابة في الباب ثم تم تسليمه إلى سجن المدينة.