إشادة عالمية بتعامل تركيا مع قضية التعليم خلال أزمة كورونا

في الوقت الذي يستعد فيه جميع الطلاب للعودة إلى الفصول الدراسية الأسبوع المقبل، قال وزير التعليم التركي "ضياء سلجوق" إن الكثير من دول العالم ترى في نهج تركيا في التعليم أثناء تفشي الفيروس المستجد، مثالاً يحتذى.

وأوضح وزير التعليم التركي يوم الاثنين إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تواصل الحديث عن تعامل تركيا مع قضية التعليم وتهنئها بما ابتكرته من طرائق وسبل لدعم العملية التعليمية وسط جائحة كورونا.

جاءت تصريحات الوزير خلال خطابه عبر الإنترنت للمعلمين، الذي ألقاه بمناسبة بدء عطلة خريفية مدتها أسبوعاً واحداً.

وفي معرض حديثه حول شبكة التعليم التركية "إيبا"، قال سلجوق إن الوباء أبرز العديد من التحديات في حياتنا اليومية والتي أظهرت "أهمية" التعليم والمعلمين.

وأضاف: "نعم، لقد تسبب جائحة كوفيد-19 في خلق عقبات وصلت إلى حد إيقاف التعليم. لكنا لم نقف في مكاننا منتظرين تلك العقبات كي تزول، بل واصلنا مسيرتنا من خلال شق طرق جديدة". مشدداً على أن استمرار التعليم أثناء الوباء تطلب جهداً هائلاً وأنه لم يكن ممكناً بدون تضحيات المعلمين، الذين شكرهم وأعرب عن امتنانه لعظيم جهودهم.

وقال: "اليوم، لا يزال النجاح الذي حققته تركيا في مجال التعليم يحظى بالثناء في جميع أنحاء العالم. هذا الإنجاز لكم.. شكرنا لكم جميعا".

وتحولت تركيا مثل بقية دول العالم، إلى التعليم عبر الإنترنت بعد إغلاق المدارس للفترة المتبقية من العام الدراسي الماضي إثر الإعلان عن أول إصابة بالفيروس المستجد في البلاد.

وقامت الوزارة بسرعة بتوسيع برنامج "إيبا" التعليمي الذي استخدم قبل سنوات لتعزيز جهود التعليم عن بُعد، لاستقبال ملايين الطلاب بعد إغلاق الجامعات والمدارس.

وعلق الوزير على شبكة "إيبا" ومدى فائدتها بالقول: "من خلال الخبرة والتجربة التي حصلنا عليها خلال عملية التعليم عن بعد، ستستمر إيبا في الازدهار حتى بعد انتهاء الوباء".

وقال سلجوق إن جهود المعلمين وخبراء التكنولوجيا الحديثة جعلت من "إيبا" بديلاً تعليمياً قابلاً للتطبيق، حيث أصبحت هذه المنصة بوابة التعليم عبر الإنترنت الأكثر زيارةً في العالم.

وفي معرض حديثه عن إعادة فتح المدارس، قال سلجوق إن البلاد تمكنت من تحقيق ما كان يُعتقد أنه مستحيل، ونجحت في إعادة الطلاب إلى الفصول الدراسية خلال فترة الوباء، حيث تجاوزت معدلات الحضور 80%. كما تمكنت تركيا أيضاً من توفير دورات الشهادات عبر الإنترنت لأكثر من 1.9 مليون معلم خلال هذه الفترة.

وأوضح الوزير أن طلاب الصف السادس والسابع والعاشر والحادي عشر الذين يمثلون الدفعة الأخيرة، سيعودون إلى المدارس مطلع الأسبوع القادم إذا سارت الأمور وفقاً لخطة الوزارة، وبذلك تكتمل إعادة فتح المدارس بالكامل. حيث أكد خبراء في المجلس الاستشاري العلمي في البلاد أن المدارس هي المكان الأكثر أماناً للطلاب وسط الوباء.