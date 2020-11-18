استطلاع رأي: الخارجية التركية الأفضل لدى الرأي العام العربي

أظهر استطلاع للرأي أجراه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أن السياسة الخارجية التركية هي الأكثر تفضيلا لدى الرأي العام العربي.

جاء ذلك في تقرير حمل عنوان "المؤشر العربي 2019/ 2020 في نقاط"، أعده المركز في 13 دولة عربية، بمشاركة نحو 30 ألف شخص من الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وتونس.

وتناول التقرير، الذي نشرت فيه نتائج الاستطلاع، نظرة الجمهور العربي إلى السياسات داخل بلادهم، وآراءهم حول سياسات القوى الإقليمية.

وأوضح الاستطلاع أن الرأي العام العربي ليس لديه ثقة بسياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه المنطقة العربية.

وأشار إلى أن السياسات الخارجية التركية هي الأكثر تفضيلا بالنسبة إلى الرأي العام العربي، فيما كان تقييمهم نحو السياسات الإيرانية والأمريكية والروسية والفرنسية هو الأكثر سلبية.

وعندما سئل المشاركون عن مدى تهديد سياسات بعض القوى لأمن المنطقة واستقرارها، تبين أن الغالبية تشير إلى إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

ووفق الاستطلاع، فقد رأى 89% من الرأي العام العربي أن إسرائيل أكبر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فيما اعتبر 81 % أنها الولايات المتحدة، و67% إيران.