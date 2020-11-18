الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 8 إرهابيين منتنظيم "ي ب ك" الذراع السوري لبي كا كا الإرهابي، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن طائرات من دون طيار رصدت قيام 8 إرهابيين بحفر أنفاق للتسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وأوضحت أن القوات الخاصة نفذت عملية بدعم ناري مكثف، وحيدت الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.